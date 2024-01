Polizei Köln

POL-K: 240111-6-K Unbekannter überfällt Tankstelle - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Am Mittwochabend (10. Januar) hat ein mit einer Pistole bewaffneter Unbekannter eine Tankstelle an der Brühler Landstraße in Köln-Meschenich überfallen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 prüfen derzeit, ob es sich dabei um denselben Täter handeln könnte, der bereits am 2. Januar die Tankstelle überfallen hatte (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5684358).

Gegen 21.40 Uhr betrat der Maskierte mit einer Pistole in der Hand den Verkaufsraum, bedrohte eine Angestellte im Kassenbereich und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit Geld und Zigaretten aus der Auslage flüchtete er in unbekannte Richtung von dem Tankstellengelände.

Der Gesuchte soll circa 25 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er soll eine normale Statur, helle Augen, helle Haut sowie eine hohe Stimme haben und braune Oberbekleidung sowie einen Mund-Nasen-Schutz getragen haben.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cs/iv)

