Polizei Köln

POL-K: 230111-5-BM/BAB Zeugensuche nach Unfallflucht - Autofahrerin schwer verletzt

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Autofahrerin (24) am Mittwochmorgen (10. Januar) auf der Bundesautobahn 61 in Höhe der Anschlussstelle Türnich nach dem Fahrer eines 40-Tonners mit weißem Auflieger. Dieser soll gegen 6.30 Uhr in Richtung Venlo bei einem Fahrstreifenwechsel mit einem Lkw (Fahrer 28) kollidiert sein. Der 28-Jährige hatte seinen Lastwagen daraufhin gebremst und die nachfolgende 24-Jährige war mit ihrem Wagen aufgefahren und dabei schwer verletzt worden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell