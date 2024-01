Polizei Köln

POL-K: 240110-3-K/Lev Angebot der Kriminalprävention: Kostenfreier Selbstbehauptungskurs für Frauen

Köln (ots)

Das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz bietet einen kostenfreien Selbstbehauptungskurs für Frauen ab 16 Jahren am

Donnerstag, 25.01.2024

um 16:30 bis 19:30 Uhr

im Polizeipräsidium Köln

Walter-Pauli-Ring 2-6 51103 Köln

an. Die Teilnehmerzahl des Kurses ist begrenzt. Eine Anmeldung per E-Mail an selbstbehauptung.koeln@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0221/229-8655 ist erforderlich. Den interessierten Frauen werden in dem Kurs Verhaltensempfehlungen auf Grundlage der polizeilichen Erfahrung vermittelt. Ziel ist es, sich sicherer, selbstbewusster und aufmerksamer in der Öffentlichkeit zu bewegen. Selbstverteidigungstechniken werden in diesem Kurs nicht gelehrt, da der präventive Umgang mit unangenehmen oder bedrohlichen Situationen im Fokus steht. (ph/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell