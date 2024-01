Polizei Köln

POL-K: 230110-3-K Mutmaßlicher Räuber nach Flucht aus Wohnung festgenommen - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach einem Mann, der am Dienstagmorgen (9. Januar) eine Kölnerin (31) in ihrer Wohnung im Stadtteil Bickendorf zusammen mit einem Komplizen ausgeraubt haben sollen. Nach aktuellen Erkenntnissen sollen die Männer die Frau beim Verlassen der Wohnung des Mehrfamilienhauses im Weißdornweg gegen 7.15 Uhr abgefangen, sie zurück in ihre Wohnung gezerrt und dort gefesselt haben. Anschließend sollen die beiden Verdächtigen die Wohnung nach Geld und Wertgegenständen durchsucht haben. Erst als Angehörige gegen 8.30 Uhr die Wohnungstür öffneten, flüchtete einer der Beiden nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem Vater (67) der 31-Jährigen über das Treppenhaus auf den Weißdornweg. Der Mann mit kräftiger Statur soll etwa 1,70 Meter groß und komplett schwarz gekleidet gewesen sein. Sein Gesicht habe er mit einer Sturmhaube verdeckt.

Sein 26 Jahre alter mutmaßlicher Komplize versuchte währenddessen über den Balkon und den dortigen Innenhof zu flüchten. Polizisten, die das Gelände umstellt hatten, fanden den Mann wenig später in einem Keller eines Nachbarhauses mit einer Beinverletzung. In seinen Taschen fanden sie Diebesgut aus der Wohnung. Er wird derzeit in einem Krankenhaus bewacht und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Hinweise zu dem Gesuchten nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell