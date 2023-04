Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Strafanzeige wegen ungültigem Versicherungskennzeichen

Kaiserslautern (ots)

Wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Ostersonntag eine Strafanzeige eingehandelt. Der 19-Jährige wurde kurz vor 14 Uhr im Gersweilerweg mit einem E-Scooter erwischt, an dem noch das grüne Versicherungskennzeichen der vergangenen Saison angebracht war. Darauf angesprochen, gab der Fahrer an, nicht gewusst zu haben, dass die Gültigkeit dieser Versicherungskennzeichen ablaufe. Einen gültigen Versicherungsschutz habe er daher für das Fahrzeug nicht. Dem Mann wurde die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Er will sich im Nachgang um ein neues, aktuelles Versicherungskennzeichen kümmern. Hier erneut der Hinweis: Bereits Ende Februar haben die Versicherungskennzeichen des Ausgabejahres 2022 (grün) ihre Gültigkeit verloren. Die Kennzeichen der aktuellen Saison sind schwarz.|pvd

