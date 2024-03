Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl aus Garage

Im Zeitraum von Samstag, den 23.03.24, gegen 22:00 Uhr, bis Sonntag, den 24.03.24, gegen 15:45 Uhr, begab sich eine bislang unbekannte Person in eine Garage in der Quakenbrücker Straße. Aus dieser entwendete der Täter diverse Gegenstände, u. a. ein hochwertiges schwarzes Pedelec der Marke Victoria, Typ Avyon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Holdorf - Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum von Samstag, den 23.03.24, gegen 12:00 Uhr, bis Sonntag, den 24.03.24, gegen 14:40 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person unbefugt Zutritt zu einem Wohnhaus im Ostring. Angaben zum Diebesgut sind bislang unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln

Am Sonntag, den 24.03.24, gegen 23:00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Straße "Am Hollo" einen 28-jährigen Fahrzeugführer aus Neuenkirchen-Vörden. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 28-Jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte. Ein Drogen-Vortest verlief positiv. Es folgte die Blutentnahme sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen den Mann aus Neuenkirchen-Vörden wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell