POL-CLP: Korrektur zur Pressemeldung - schwerer Raub in Wohnung

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5741644

In der Pressemeldung vom 22. März 2024 wurde von einem schweren Raub zum Nachteil einer 59-jährigen berichtet. Dieser fand am 20. März 2024 statt und nicht wie angegeben am 25. März.

