Polizei Hagen

POL-HA: Beleidigung und Körperverletzung in der Innenstadt - Mitarbeiter eines Geschäftes wird von Unbekanntem angegriffen

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beleidigte am Donnerstagabend (07.12.2023) den 22-jährigen Mitarbeiter eines Geschäftes in der Innenstadt und schlug ihn im Verlauf der Auseinandersetzung. Der Angreifer betrat, gegen 19.30 Uhr, das Geschäft in der Bahnhofstraße. Zwischen ihm und dem 22-jährigen Mitarbeiter entstand eine verbale Auseinandersetzung, bei der der Unbekannte den in Hagen wohnhaften Mann beleidigte. Anschließend verließ er das Geschäft. Als der 22-Jährige kurz darauf zum Rauchen vor die Tür ging, trafen die beiden Männer erneut aufeinander und der Streit setzte sich fort. Diesmal schlug der Unbekannte den Mitarbeiter, riss ihn zu Boden und flüchtete anschließend. Den Polizeibeamten sagte der 22-Jährige, dass der Angreifer etwa 25 Jahre alt war und eine kräftige Statur hatte. Er hatte schwarze Haare, einen Bart und insgesamt ein südländisches Erscheinungsbild. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Beleidigung und der Körperverletzung ein. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell