POL-HF: Motorrad und VW stoßen zusammen - Zwei Leichtverletzte

Herford (ots) - (jd) Am Samstag (27.4.) zeigte eine Herforderin einen Taschendiebstahl bei der Polizei an. Die 69-Jährige befand sich gegen 17.15 Uhr in einer Drogerie an der Waltgeristraße und tätigte diverse Einkäufe. Als sie etwa 15 Minuten später an der Kasse ihre Waren bezahlen wollte, stellte sie fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche geöffnet war. Aus dem Inneren der Tasche hatten der oder die ...

mehr