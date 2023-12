Feuerwehr Pforzheim

FW Pforzheim: Brand in einem Galvanikbetrieb im Ortsteil Huchenfeld

Pforzheim (ots)

Am Samstag, 23.12.2023 kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Brand in einem Galvanikbetrieb im Ortsteil Huchenfeld. Anwohner meldeten über den Notruf 112 in der Integrierten Leitstelle, eine schwarze Rauchentwicklung aus mehreren Ventilatoren der Produktionshalle.

Beim Eintreffen der FW wurde ein Brand im Erdgeschoß des Gebäudes festgestellt. Die Brandbekämpfung wurde umgehend durch zwei Trupps unter Atemschutz mit Löschrohren eingeleitet. Ca. 15 Minuten nach Eintreffen der ersten Kräfte am Einsatzort war das Feuer gelöscht.

Im Anschluss wurden die verrauchten Bereiche im Gebäude maschinell überdruckbelüftet. Des Weiteren wurde die Raumluft im Innern des Gebäudes auf Schadstoffe geprüft und die Messergebnisse durch zwei alarmierte Feuerwehr-Fachberater Chemie bewertet. Nach Auswertung der Messergebnisse wurden keine Schadstofffreisetzung festgestellt.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Pforzheim mit den Abteilungen Berufsfeuerwehr, den Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Huchenfeld, Würm und Brötzingen-Weststadt mit 43 Einsatzkräfte sowie den beiden Fachberatern Chemie, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

