FW Pforzheim: Brand einer Maschine im Gewerbegebiet Altgefäll (Pforzheim)

Pforzheim (ots) - Am 12.11.2023 kam es in Pforzheim im Bereich Nordstadt, Eutingen und Buckenberg zu einer Fehlauslösung von Sirenen. Eine Gefahr bestand nicht. Als Ursache der Auslösung wird ein technischer Fehler vermutet. Der Wartungsdienst wurde verständigt. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Pforzheim Telefon: 07231 39-2511 E-Mail: fw@pforzheim.de ...

