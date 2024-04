POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht zwischen Büdesheim und Schwirzheim

Salm (ots) - In den vergangenen zwei Monaten ist es im Salmwald vermehrt zu illegalen Müllablagerungen gekommen. Der Unrat stammt vermutlich aus Haushaltsauflösungen. Nach Zeugenangaben fährt der Umweltsünder einen auffälligen türkisen Kleinbus und Anhänger mit niederländischer Zulassung. Die Polizei in Daun sucht nach Zeugen die Hinweise zu dem Fahrzeug oder Fahrer geben können. Rückfragen bitte an: ...

