Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährliches Überholmanöver

Dreis-Brück (ots)

Am Freitag, den 26.04.2024 gegen 13:05 Uhr, kam es auf der L67 zwischen der Ortschaft Dreis-Brück und der AS Gerolstein (BAB 1) zu einem Überholmanöver, bei dem ein grauer Audi Q5 durch einen weißen Skoda Fabia (aus dem Zulassungsbezirk Hamm) gefährdet worden ist. Der Fahrer des Audis musste dabei in den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem entgegen-kommenden Skoda zu verhindern. Zeugen, welche den Verkehrsvorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Daun zu melden (Tel.: 06592-96260 oder per EMail pidaun@polizei.rlp.de). Insbesondere wird nach einem älteren Mann mit einem silbernen Ford Focus gesucht, der den Skoda-Fahrer im Anschluss der Situation anhalten und zur Rede stellen konnte.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell