LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahls eines E-Bikes

Weimar (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterlichtbilder sowie zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Am 26.08.2023 zwischen 22:00 und 22:30 Uhr entwendete eine bisher unbekannte männliche Person das ungesichert, vor einer Spielothek in der Gerhard-Hauptmann-Straße in Weimar, abgestellte E-Bike- Marke NCM Loencycle, Modell 48V+ im Zeitwert von 1520,00 Euro, indem er auf das E-Bike aufstieg und mit diesem davonfuhr und um es für sich zu behalten. Zeugen, welche Hinweise zu der abgebildeten Person geben können werden gebeten, sich telefonisch unter 03643 882 0 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 223790/2023, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell