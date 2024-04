Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wallersheim (ots)

In der Nacht vom 22.04. auf den 23.04.2024 ereignete sich in der Ortslage Wallersheim in der Büdesheimer Straße eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurden eine Mauer und ein Holzzaun durch ein unbekanntes Fahrzeug stark beschädigt. Nach der Kollision entfernte sich die unfallverursachende Person, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder via E-Mail über die Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

