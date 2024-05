Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Wetschen, Zeugen gesucht nach Nötigung im Straßenverkehr - Stuhr, Verkehrsunfallverursacher ohne Führerschein

Diepholz (ots)

Drebber - Autofahrerin leicht verletzt

Am 23.05.2024, gegen 15:50 Uhr, befuhren eine 35-Jährige aus Drebber und ein 34-Jähriger aus Barnstorf in genannter Reihenfolge die Hauptstraße in Drebber. Der 35-Jährige überholte mit seinem Lkw die 34-Jährige in ihrem Pkw Ford. Als sich der Lkw neben dem Ford befindet, setzte die 34-Jährige ebenfalls zum Überholen an, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die 34-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von über 16.000 Euro.

Barnstorf - Brand einer Mülltonne

Am Morgen des 23.05.2024, gegen 08:00 Uhr, geriet eine Mülltonne am Bahnhof in Barnstorf in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein Sachschaden ist augenscheinlich nicht entstanden. Die Ursache war mutmaßlich eine noch glimmende Zigarette.

Wetschen - Nötigung im Straßenverkehr

Am 23.05.2024, gegen 16:20 Uhr, befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Lkw die Diepholzer Straße in Wetschen in Fahrtrichtung Rehden. Dort wird er von einem Mercedes Vito in weiß überholt und anschließend stark ausgebremst. Auf Höhe einer roten Ampel zwischen Wetschen und Rehden ist der Mercedes-Fahrer ausgestiegen und hat die Tür des Lkw geöffnet. Anschließend ist es zu einem Streitgespräch zwischen den beiden Männern gekommen. Es werden Zeugen des Vorfalls gesucht, insbesondere Autofahrer, die sich direkt hinter dem schwarzen Lkw mit orangener Aufschrift eines Hemsloher Transportunternehmens befunden haben und den Vorfall beobachten haben könnten (Tel. 05441 971-0).

Stuhr - Verkehrsunfall mit leicht verletztem E-Scooter Fahrer

Am Donnerstagmorgen, gegen 07:40 Uhr, ereignete sich in Stuhr auf der Syker Straße ein Verkehrsunfall. Der 69-Jährige Fahrer aus Weyhe beabsichtigte mit seinem Citroen einen Kreisverkehr in die Syker Straße zu verlassen. Hierbei übersah er einen 16-jährigen E-Scooter Fahrer, welcher den dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Der 16-Jährige, ebenfalls aus Weyhe, stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte außerdem festgestellt werden, dass der 69-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Dem Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Der gesamte Schaden beträgt ca. 600 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell