Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Ehrenburg, Pkw kollidiert mit Reh - Syke, Diebstahl eines Pedelec ---

Diepholz (ots)

Ehrenburg - Mit Reh kollidiert

In der Nacht zum Montag gegen 02.15 Uhr kollidierte auf der Straße Brelloh ein 45-jähriger Fahrer eines Pkw BMW mit einem Reh und anschließend mit einem Baum. Der 45-Jährige befuhr die Straße Brelloh, als kurz nach der Kreuzung Sprengeldamm ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der 45-Jährige versuchte dem Reh auszuweichen, was nicht gelang, der Pkw kollidierte mit dem Reh. Durch den Zusammenprall geriet der Pkw nach rechts von der Straße und touchierte einen Baum bevor er zum Stillstand kam. Der 45-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen, sein Pkw dagegen wurde erheblich beschädigt. Der gesamte Schaden beträgt mindestens 25000 Euro.

Syke - Pedelec entwendet

Unbekannte haben am Montag in der Zeit von 13.00 bis 17.40 Uhr von dem Parkplatz Schloßweide ein verschlossen abgestelltes Pedelec entwendet. Das Pedelec der Marke Giants Explore hat einen Wert von 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Syke und Weyhe - Trunkenheitsfahrten

In der Syker Straße in Weyhe kontrollierte die Polizei am Montag um 08.00 Uhr einen 58-jährigen Pkw-Fahrer. Bei der Kontrolle der Fahrtüchtigkeit stellte sich eine Alkoholbeeinflussung heraus. Die Überprüfung ergab einen Wert von 1,49 Promille.

In der Barrier Straße in Syke kontrollierte die Polizei am späten Montagabend gegen 23.30 Uhr einen 48-jährigen Pkw-Fahrer. Dieser stand nicht nur unter Alkoholeinfluss, 1,39 Promille, sondern auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Urintest war positiv.

Beide Fahrer mussten eine Blutprobe abgeben, ihre Führerscheine stellte die Polizei sicher und untersagte ihnen die Weiterfahrt.

