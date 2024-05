POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 20.05.2024

Diepholz (ots) - Lembruch / Diepholz - Abflammen von Unkraut verursacht Brände Am Freitag, um 14:15 Uhr, entzündete sich beim Abflammen von Unkraut in der Hagenstraße in Lembruch zunächst eine Hecke. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf einen Carport über. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Ein ähnlicher Sachverhalt ereignete sich am Samstag, um ca. 11:45 Uhr, in der Straße Kohlhöfen in ...

