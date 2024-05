Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Diebstahl aus Pkw - Schwarme, Einbruch in Jugendhaus - Lemförde, Verkehrsunfall mit Verletzten ---

Weyhe - Diebstahl

Aus dem geöffneten Seitenfenster eines Pkw hat ein bislang Unbekannter am Mittwoch zwischen 15.00 und 16.00 Uhr eine Geldbörse entwendet. Der Pkw befand sich auf dem Wertstoffhof in der Margarete-Steiff-Straße und die Geldbörse lag auf dem Beifahrersitz. Der Unbekannte konnte nach dem Diebstahl unerkannt fliehen. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Einbruch

Am Donnerstag in der Zeit von 08.00 Uhr bis 24.00 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Eutiner Straße eingebrochen. Der oder die Täter gelangten gewaltsam durch den Wintergarten ins Haus. Hier wurden mehrere Räume durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Ob sie dabei Diebesgut erlangten, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Schwarme - Einbruch in Jugendhaus

Bereits in der Zeit vom 08.05.24 bis zum 15.05.24 sind unbekannte Täter in das Jugendhaus in der Verdener Straße eingebrochen. Sie gelangten vermutlich durch die Eingangstür in Haus. Hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht und eine Playstation 5, eine Nintendo Switch, mehrere Controler und Spiele sowie aus der Küche eine Heißluftfriteuse entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Lemförde - Verkehrsunfall mit verletzten

Leicht verletzt wurden am Donnerstag gegen 18.25 Uhr zwei Pkw-Fahrerinnen bei einem Verkehrsunfall in der Hubertusstraße. Eine 21-jährige Fahrerin übersah beim Einbiegen in die Hubertusstraße den Pkw einer 53-jährigen Fahrerin, die von links kommend die Straße befuhr. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der Schaden beträgt ca. 5000 Euro.

