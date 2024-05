Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Todesfall in Stuhr

Polizei sucht Taxifahrer ---

Diepholz (ots)

Nachdem ein 25-jähriger Bremer nach dem Besuch einer Veranstaltung in Stuhr am Wochenende in seiner Wohnung leblos aufgefunden wurde, laufen die Ermittlungen der Polizei wegen Körperverletzung mit Todesfolge auf Hochtouren.

Die Ermittler suchen u.a. das Taxi bzw. den Taxifahrer, welches in der Nacht zu Samstag in Stuhr am Gut Varrel, An der Graft, auf Kundschaft gewartet und in der Zeit von 02:35 Uhr bis ca. 03:20 Uhr zwei männliche Personen (den nun Verstorbenen und seinen Begleiter) aufgenommen und Richtung Bremen gefahren hat. Der Begleiter soll den Taxifahrer in der Nähe des Kurvenbereichs Varreler Landstraße, Einmündung Scheveninger Straße, gebeten haben, anzuhalten, weil man von dort zu Fuß weitergehen wollte. Die beiden Männer müssten dem Taxifahrer u.a. auch aufgrund ihrer sehr unterschiedlichen Konstitutionen aufgefallen sein: Eine Person sehr klein und von schmaler Statur, die andere Person sehr groß und kräftig.

Der Taxifahrer ist für die Polizei ein wichtiger Zeuge und wird gebeten, sich unter Tel. 05441 / 9710 zu melden.

