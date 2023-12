Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Parfümdiebstahl in Untersuchungshaft

Minden (ots)

Wegen eines Ladendiebstahls wurde die Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Drogeriegeschäft in der Mindener Innenstadt gerufen. Der Tatverdächtige wurde zunächst vorläufig festgenommen. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Der 23-Jährige wurde von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er ein Parfüm aus dem Regal entnahm und damit, ohne zu bezahlen, das Geschäft verließ. Der Beobachter nahm sofort zu Fuß die Verfolgung auf und stellte den Dieb. Dieser holte den zuvor entwendeten Flacon aus seiner Jackentasche hervor und folgte dem Detektiv zurück in das Ladenlokal. Die eintreffende Streifenwagenbesatzung stellte bei dessen Durchsuchung einen Schlagstock in seiner Kleidung fest.

Weil die Beamten den Verdacht hatten, der polizeibekannte Mann aus Minden könnte durch den Verkauf des Diebesgutes möglicherweise seinen Konsum an Betäubungsmitteln finanzieren und zudem Unklarheiten zu seiner Wohnsituation herrschten, wurde er vorläufig festgenommen.

Auf der Polizeiwache in Minden wurde dem Parfümdieb eine Blutprobe entnommen, die zuvor eine Richterin anordnete. Der mitgeführte Schlagstock wurde sichergestellt. Diesbezüglich muss der Mindener mit einem Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde der Festgenommene heute Mittag dem zuständigen Amtsgericht in Bielefeld vorgeführt, das einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell