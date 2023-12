POL-MI: Zwei Personen bei Unfall auf der Lübbecker Straße verletzt

Espelkamp (ots) - Ein Trickdieb hat einem Espelkamper in der Nacht zu Freitag Bargeld gestohlen. Zuvor hatte der Geschädigte seinen Volkswagen gegen 0.30 Uhr vor einem Wohnhaus in der Straße "In der Tütenbeke" abgestellt, als ein bisher unbekannter Täter den Erkenntnissen nach bei noch laufendem Motor die linke hintere Fahrzeugtür öffnete. Anschließend entwendete der Täter eine im Fußraum liegende Tasche, bevor ...

mehr