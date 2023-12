Polizei Mettmann

POL-ME: Mülltonnenbrand - die Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2312019

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 5. Dezember 2023, brannte der Inhalt eines Müllcontainers in Monheim am Rhein. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 02:20 Uhr stellte ein Anwohner der Dahlemer Straße gegenüber der Hausnummer 3 einen Brandausbruch in einem der dort abgestellten Müllcontainer fest und alarmierte folgerichtig die Feuerwehr. Trotz eines schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte nicht verhindert werden, dass die Mülltonne durch das Feuer stark beschädigt wurde.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde der Brand absichtlich gelegt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Ob ein am Tatort beobachteter Mann, circa 180cm groß und von schlanker Statur mit dunkler Bekleidung und roten Schuhen für den Brandausbruch verantwortlich ist, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594 6350, in Verbindung zu setzen.

