POL-DH: --- Diepholz, Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Bassum, Einbruch in Wohnhaus

Bassum - Einbruch

Gewaltsam durch ein Küchenfenster sind am Dienstag zwischen 11.50 und 13.00 Uhr unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Meierkampstraße eingebrochen. Die Täter entwendeten aus dem Schlafzimmer einen Schmuckkasten und flüchteten unerkannt wieder. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel.05441 / 9710, entgegen.

Diepholz - Gegenverkehr übersehen

Eine 51-jährige Pkw-Fahrerin übersah am Dienstag gegen 14.50 Uhr beim Linksabbiegen an der Kreuzung Starograder Straße / Thouarstraße einen entgegenkommenden Pkw und beide kollidierten. Die 24-jährige Fahrerin des entgegenkommenden VW-Polo wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Schaden beträgt ca. 20000 Euro.

Diepholz - Pkw beschädigt und geflüchtet

Auf dem Mitarbeiterparkplatz des Krankenhauses in der Eschfeldstraße wurde am Dienstag zwischen 07.40 und 16 Uhr ein Pkw Fiat 500 von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von ca. 2000 Euro, flüchtete aber und kam seinen Pflichten nicht nach. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Diepholz - Kind angefahren

Ein 74-jähriger Pkw-Fahrer übersah am Dienstag gegen 07.45 Uhr beim Abbiegen von der Diepholzer Straße in die St-Hülfer-Dorfstraße ein mit dem Fahrrad entgegenkommendes 10-jähriges Kind. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich das Kind leicht am Bein. Eine Lehrerin aus der nahegelegenen Grundschule kümmerte sich um das Kind bis zum Eintreffen eines Elternteiles.

Wetschen - Auffahrunfall

Eine 61-jährige Pkw-Fahrerin ist am Dienstag gegen 06.30 Uhr in der Diepholzer Straße auf einen vor ihr stehenden Sattelzug aufgefahren. Der 56-jährige Fahrer stand mit dem Sattelzug an einer Bedarfsampel, als die 61-Jährige dies übersah und auffuhr. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Schaden von ca. 12000 Euro.

