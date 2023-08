Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Einbrecher stehlen Kabel

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Suderwick, Hellweg;

Tatzeit: zwischen 22.08.2023, 20.00 Uhr, und 23.08.2023, 06.40 Uhr;

Mehrere Kabelsätze für Pkw-Anhänger haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt-Suderwick entwendet. Um an ihre Beute zu kommen, waren die Täter in ein Lagergebäude an der Straße Hellweg eingedrungen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell