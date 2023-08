Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Schließzylinder unbrauchbar

Unbekannte flüchten

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Tollnerstraße;

Tatzeit: 22.08.2023, 12.30 Uhr;

Als sich zwei Jugendliche am Dienstagmittag beobachtet fühlten, flüchteten sie in Richtung eines Schulkomplexes. Zuvor hatten sie mutmaßlich versucht, in ein Wohnhaus an der Tollnerstraße in Gescher einzudringen. Das Unterfangen scheiterte - in das Gebäude gelangten die Täter nicht. Zu dem Geschehen kam es am Dienstag gegen 12.30 Uhr. Ein Zeuge beschrieb die Jugendlichen wie folgt: 1. Täter: circa 12 bis 14 Jahre alt, circa 1,60 bis 1,70 Meter groß, korpulente Statur - bekleidet mit einem hellen Pullover 2. Täter: circa 12 bis 14 Jahre alt, circa 1,60 bis 1,70 Meter groß, dünne Statur, dunkler Teint - dunkel gekleidet. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

