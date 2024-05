Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr-Varrel - Polizei sucht dringend Zeugen! ---

Diepholz (ots)

Am Samstag, 11.05.24, gegen 01.30 Uhr kam es am Gut Varrel während der Veranstaltung "Varrel@Night" zum Einsatz eines Rettungswagens. Die Hintergründe zu diesem Einsatz sind noch unklar. Ein 25-jähriger Bremer wurde kurz behandelt, verließ später aber zusammen mit einem Freund gegen 02.30 Uhr die Veranstaltung. Am nächsten Tag wurde der 25-Jährige leblos in seiner Wohnung in Bremen gefunden. Eine Obduktion durch die Rechtsmedizin ergab, dass der 25-Jährige vermutlich an den Folgen der Körperverletzung verstarb.

Die Polizei hat in dem Todesfall die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Samstag, 11.05.24, zwischen 01.30 Uhr und 03.00 Uhr am Gut Varrel den Einsatz des Rettungswagens beobachtet haben bzw. was zu dem Einsatz geführt hat. Jeder kleine Hinweis kann dabei hilfreich sein. Entgegengenommen werden Hinweise von der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710.

