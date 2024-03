Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletzter Fußgängerin

Speyer (ots)

Am Donnerstag kam es zwischen 17:15 - 17:30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem unbekannten PKW und einer Fußgängerin in der Winternheimer Straße, nahe des Kreisverkehrs zu Lindenstraße und Paul-Egell-Straße. Die 84-jährige Frau schob ihr Fahrrad vom Kreisverkehr kommend in Richtung der Winternheimer Straße. Auf Höhe der Unterführung der B39 wurde sie von hinten durch einen unbekannten, hellen PKW angefahren und stürzte mitsamt ihrem Fahrrad zu Boden. Der unbekannte Fahrer des PKW hatte daraufhin noch angehalten und stieg aus dem Fahrzeug aus. Nachdem er etwas zu der Frau gesagt hatte, stieg er wieder in seinen PKW und fuhr davon, ohne sich weiter um die 84-Jährige zu kümmern. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus, sie klagte über Schmerzen im Beinbereich. Den PKW konnte die Frau als hell, silber- oder graufarben beschreiben. Den Fahrer beschrieb sie als südländischen Phänotypen mit kurzen, dunklen Haaren und ca. 70 Jahre alt.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem hellen PKW geben? Zeugen, oder der PKW-Fahrer selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell