POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht mit geparktem PKW, Zeugen gesucht

Dudenhofen / Otterstadt (ots) - Am 27.02.2024, gegen 02:20 Uhr öffnete ein unbekannter Täter einen unverschlossenen PKW vor einem Anwesen in der Maxburgstraße in Dudenhofen und entwendete aus diesem 5 Euro Bargeld. In der heutigen Nacht, gegen 02:21 Uhr meldete ein Zeuge in der Nemeterstraße in Otterstadt eine unbekannte männliche Person, welche kurz zuvor an den Türgriffen seines PKW gezogen hatte und sich ...

