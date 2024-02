Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einparken überführt alkoholisierten Autofahrer

Schifferstadt (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge teilte am Mittwochabend der Polizei in Schifferstadt mit, dass er soeben beobachtet habe, wie der Fahrer eines Pkw in der Burgstraße beim Einparken an ein anderes Fahrzeug gestoßen sei und sich danach von der Unfallstelle entfernt habe. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte der 64-jährige Unfallverursache unweit von der Unfallstelle festgestellt werden. Da bei ihm starker Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde noch vor Ort ein Alkoholtest durchgeführt, dessen Ergebnis 2,26 Promille anzeigte. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Sicherstellung des Führerscheins konnte der Mann seinen Nachhauseweg antreten. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 4.000 Euro. Den 64-jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen einer Straßenverkehrsgefährdung.

