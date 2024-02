Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährliches Überholmanöver

Schifferstadt (ots)

Zu einer gefährlichen Situation kam es am Mittwochmittag gegen 14:20 Uhr im Waldspitzweg. Ein 70-jähriger Fahrradfahrer aus Schifferstadt wollte aus Richtung Salierstraße kommend nach links in Richtung eines Einkaufszentrums abbiegen und ordnete sich hierzu mittels Handzeichen in der Mitte der Fahrspur ein. Als er kurz vor dem Abbiegen war, überholte ihn ein Pkw. Glücklicherweise kam es jedoch nicht zum Unfall, da der 70-jährige die Situation rechtzeitig erkannte. Der Pkw-Fahrer setzt im Anschluss seine Fahrt in Richtung Herzog-Otto-Straße fort. Zeugen des Vorfalls, die Hinweise auf den Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

