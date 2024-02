Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Fußgängerin bei Unfall verletzt, Verursacher flüchtet

Speyer (ots)

Am frühen Mittwochabend gegen 18:50 Uhr stieß an der Einmündung Karolingerstraße / Kämmererstraße ein schwarzer Pkw beim Rückwärtsfahren gegen eine Fußgängerin, die den Gehweg entlanglief. Sie stürzte dadurch und wurde später durch den Rettungsdienst wegen des Verdachts einer Fraktur des Sprunggelenks ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fußgängerin konnte ein Kennzeichen ablesen, die Ermittlungen laufen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell