POL-PDLU: (Speyer) Verkehrskontrollen der Polizei

Frankenthal (ots) - Am 28.02.2024, gegen 07.45 Uhr, befuhr eine 18-jährige Radfahrerin den Foltzring in Richtung Wormser Straße. An der Einmündung zur Elisabethstraße wollte sie nach links in diese abbiegen. Während des Abbiegevorgangs überholte sie noch ein Roller und es kam zur Kollision. Hierbei stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Der ...

