Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Mann randaliert in Arztpraxis und verletzt mehrere Personen

Großrosseln (ots)

Heute Morgen, gegen 10:20 Uhr, kam es in der Ludweilerstraße in einer Arztpraxis zu mehreren Körperverletzungsdelikten. Ein 47-jähriger Mann sprach zunächst in der Arztpraxis vor und bat darum, wegen psychischer Probleme in der SHG-Klinik in Völklingen aufgenommen zu werden. Nachdem man den Rettungsdienst über den anstehenden Transport informiert hatte, begann der 47-Jährige durch auffällige Verhaltensweisen die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Nachdem man ihn aus dem Wartebereich in einen separaten Raum gebeten hatte, fing er an zu randalieren und riss einen Vorhang aus der Befestigung, hing sich diesen über Kopf und Schultern und trat in den Flur der Praxis und gab sich nun als Arzt aus. Zuvor hatte er sich ein Stethoskop umgehängt. Nachdem der Arzt auf die Situation aufmerksam geworden war, begab er sich zu dem 47-Jährigen, der ihn in der Folge zu Boden warf und mit dem Schuh auf den Kopf trat. Dadurch verlor der Arzt das Bewusstsein. Im weiteren Verlauf griff der 47-Jährige weitere Patienten in der Praxis an, unter anderem eine 88-jährige Frau und einen 42-jährigen Mann. Offensichtlich befand sich der Aggressor in einem psychischen Ausnahmezustand. Erst durch das Eintreffen mehrerer Kommandos und unter Androhung des Einsatzes des Distanzelektroimpulsgeräts konnte der Mann überwältigt werden. Vor dem Eintreffen der Polizei konnten weitere Patienten und Mitarbeiter der Praxis diese unverletzt verlassen. Der 47-Jährige überbrückte die Zeit bis zum Eintreffen der Polizei, indem er sämtliche Räume der Praxis verwüstete und Mobiliar durch das geöffnete Fenster auf die Straße warf. Nach seiner Festnahme wurde er aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in die SHG-Klinik nach Völklingen verbracht. Gegen den Mann wurden mehrere Straftaten eingeleitet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise durch das Werfen der Gegenstände auf die Straße gefährdet worden sind. Diese mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020 in Verbindung setzen.

