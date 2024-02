Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Frankenthal (ots)

Am 28.02.2024, gegen 07.45 Uhr, befuhr eine 18-jährige Radfahrerin den Foltzring in Richtung Wormser Straße. An der Einmündung zur Elisabethstraße wollte sie nach links in diese abbiegen. Während des Abbiegevorgangs überholte sie noch ein Roller und es kam zur Kollision. Hierbei stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Der Rollerfahrer flüchtete nach dem Unfall in Richtung Wormser Straße. Bei dem Roller soll es sich um einen silber-schwarzen älteren Roller handeln, der Fahrer führte einen schwarzen Nike-Rucksack mit sich.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

