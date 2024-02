Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 34 von Samstag, 03. Februar 2024

Kreis Heinsberg (ots)

Erkelenz-Holzweiler, L19/L117 - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Freitag, 02.02.2024, um 13:50 Uhr, befuhr ein 29jähriger Erkelenzer mit seinem Pkw die L19 aus Jackerath kommend in Fahrtrichtung Erkelenz und beabsichtigte in Höhe der Ortslage Holzweiler nach links in die L117 in Richtung Katzem abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw einer 59jährigen Erkelenzerin, die in Richtung Jackerath unterwegs war. Die 59jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Erkelenzer Krankenhaus gebracht. Die beiden beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn wurde die Kreuzung bis 15:40 Uhr gesperrt.

Übach-Palenberg, Gerhart-Hauptmann-Weg - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit vom 28.01.2024, 12:00 Uhr bis 02.02.2024, 17:20 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Opel Astra ein und entwendete das Autoradio sowie das Bedienelement der Belüftung.

