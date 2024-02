Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Fälle von Jagdwilderei/ Polizei nimmt Ermittlungen auf

Wassenberg (ots)

Bereits am Dienstag (30. Januar) berichteten wir mit PB Nr. 30 über einen Fall von Jagdwilderei in einem Waldstück an der Straße Auf der Hees in Wassenberg. Dort wurden am Montag (29. Januar) die abgetrennten Köpfe mehrerer Rehe aufgefunden. Am Mittwoch (31. Januar) sowie am Donnerstag (1. Februar) wurden nun abermals diverse Teile getöteter Rehe aufgefunden. Die Polizei informierte den Jagdpächter und sicherte Spuren. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Ermittelt wird auch dahingehend, ob die Taten durch den- oder dieselben Täter begangen wurden. Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven (Telefon: 02452 920 0) oder über unsere Internetseite, bzw. den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

