Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens

Schortens (ots)

Am 20.02.2023 ereignete sich im Gewerbegebiet in Schortens ein Verkehrsunfall. Eine 52-jährige stellte ihren PKW gegen 8 Uhr ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen eines Tapetenmarktes ab. Als sie gegen 13:15 Uhr stellte sie eine fast kreisförmige (ca. 15 cm) Beschädigung an der Heckklappe fest, die linksseitig, unterhalb der Scheibe, deutlich eingedellt war; es waren blaue Farbanhaftungen erkennbar. Zudem war die Heckscheibe zerborsten. Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen LKW oder eine Arbeitsmaschine handeln. Möglicherweise könnte auch herausstehende Ladung für den Schaden verantwortlich sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Schortens unter 04461-984930.

