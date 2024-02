Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstähle aus PKW

Speyer (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Goethestraße und in der Frankstraße jeweils ein PKW durch unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise geöffnet und aus diesen diverse Gegenstände entwendet, darunter Münzgeld in unbekannter Höhe, ein Nokia-Handy, Parfüm und ein E-Scooter. In der Zeit vom 24.02. - 27.02. wurde in der Landwehrstraße ebenfalls ein PKW durch unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise geöffnet. Aus diesem wurde eine Sonnenbrille und ein fest eingebautes Navigationsgerät der Marke VW entwendet. Ob Tatzusammenhänge zu vorangegangenen Taten (wir berichteten) besteht ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei rät dringend dazu, geparkte Fahrzeuge abzuschließen und gibt darüber hinaus folgende Tipps:

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht nur zum Schutz vor Diebstahl auf gut beleuchteten und belebten Parkplätzen ab.

- Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab. Achten Sie bei einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist.

- Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar liegen. Auch Verstecken ist nicht zu empfehlen, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Hinzu kommt, dass diese Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind.

- Ausweise, Fahrzeugpapiere und andere Dokumente sollten niemals im Auto aufbewahrt werden. Nehmen Sie diese stets an sich, wenn Sie das Auto verlassen. Fertigen Sie vor einer Reise Kopien davon an. So haben Sie bei Verlust und Diebstahl alle Daten schnell zur Hand.

- Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/schuetzen-sie-wertsachen-und-fahr-zeug-vor-dreisten-dieben/

