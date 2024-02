PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Einbruch in eine Schwalbacher Klinik und versuchter Einbruch in einer Schlangenbader Klinik +++ Mann aus Hünstetten fährt betrunken zum Einkaufen +++ 19-Jähriger fährt unter Einfluss von BTM +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Schwalbacher Klinik,

Bad Schwalbach, Parkstraße, Samstag, 03.02.2024, 17:30 Uhr

(mv)Am Samstagabend verschaffte sich ein Unbekannter über die Außentreppe Zugang zu einer Schwalbacher Klinik und hebelte in zwei Stockwerken mehrere Zimmer der Bewohner und eine Umkleide auf. Er erbeutete diverse Wertgegenstände und entkam in unbekannte Richtung. Gegen 17:30 Uhr vernahm eine Bewohnerin der Klinik ein verdächtiges Geräusch und konnte den unbekannten Täter danach bei seinem Beutezug beobachten, bevor dieser vom Tatort floh. Er entwendete neben Bargeld und zwei Geldbeuteln auch einen Laptop, Schmuck und ein iPad. Die Frau beschrieb den Mann als schlank, ca. 1,80 m groß und schwarz gekleidet. Er trug während des Einbruchs ein dunkles Basecap. Hinweise zu der Tat nehmen die zuständigen Ermittler der Polizei Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078 - 0 entgegen.

2. Versuchter Einbruch in Schlangenbader Klinik, Schlangenbad, Rheingauer Straße, Samstag, 03.02.2024, 12:00 Uhr bis Samstag, 03.02.2024, 18:00 Uhr

(mv)Am Samstag versuchte ein Unbekannter ein Zimmer in einer Klinik in Schlangenbad aufzuhebeln und scheiterte. Zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr verschaffte sich der unbekannte Täter Zugang zu der Klinik in der Rheingauer Straße in Schlangenbad und versuchte die Tür zu einem der Zimmer aufzuhebeln. Die Tat misslang und der Täter entkam unerkannt. Durch die Gewalteinwirkung auf die Tür, wurde diese beschädigt. Hinweise zu der Tat nehmen die zuständigen Ermittler der Polizei Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078 - 0 entgegen.

3. Mann aus Hünstetten fährt betrunken zum Einkaufen Hünstetten-Kesselbach, Neukirchner Straße Samstag, 03.02.2024, 21:40 Uhr

(jw)Am Samstagabend kontrollierten Beamte der Idsteiner Polizei nach der Mitteilung eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers über eine mögliche Trunkenheitsfahrt einen 47-jährigen Mann und stellte bei diesem einen hohen Atemalkoholwert fest. Durch den Zeugen wurde gegen 21:40 Uhr ein auffällig fahrender VW Caddy gemeldet, welcher dann unter großer Mühe auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Hünstetten-Kesselbach geparkt wurde. Der Fahrer stieg aus und schwankte auf seinem Weg in das Geschäft. Beamte der Polizeistation Idstein trafen wenige Minuten später vor Ort ein, konnten den Fahrer des Caddy an seinem Fahrzeug kontrollieren und stellten deutliche Anzeichen für starken Alkoholkonsum fest. Der Mann wurde festgenommen und für die Durchführung einer Blutentnahme zur Polizeistation Idstein gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Hünstettener einen Wert von über 2 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten. Nach der Blutentnahme durfte der Mann das Revier verlassen.

4. 19-Jähriger fährt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Idstein, Gerichtsstraße Sonntag, 04.02.2024, 00:30 Uhr

(jw)In der Nacht von Samstag auf Sonntag führten Beamte der Polizeistation Idstein in der Idsteiner Innenstadt eine Verkehrskontrolle durch und konnten im Rahmen dessen einen jungen Mann kontrollieren, welcher sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Gegen 00:45 Uhr fuhr der 19-jährige Taunussteiner mit seinem Suzuki in die Kontrolle der Idsteiner Beamten. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit ergaben sich konkrete Anhaltspunkte für den vorangegangenen Konsum von Drogen. Ein Urinest bestätigte der Verdacht auf den Konsum von Marihuana. Auf der Polizeistation wurde bei dem jungen Mann eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der Maßnahmen durfte er die Dienststelle wieder verlassen.

