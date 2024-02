PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vandale beschädigt mehrere Fahrzeuge +++ Zwei Einbrüche gemeldet +++ E-Scooter gestohlen +++ Mehrere Fahrzeugembleme entwendet

Bad Schwalbach (ots)

1. Vandale beschädigt mehrere Fahrzeuge, Gewerbeparkt Wispertal, Mittwoch, 31.01.2024, 06:50 Uhr bis 07:00 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen wurden in Lorch gleich fünf abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Einen Schaden von knapp 8.000 Euro registrierte die Polizei am Mittwochmorgen in der Straße "Gewerbepark Wispertal". Dort war ein unbekannter Mann zuvor mit einem Stein in der Hand bewaffnet durch, die Straße gelaufen und hatte aus bislang unbekannten Gründen auf die Frontscheiben und die Motorhauben von insgesamt fünf Fahrzeugen eingeschlagen. Auch die Fensterscheibe eines dortigen Einfamilienhauses wurde zum Ziel der Zerstörungswut des Unbekannten. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich um einen männlichen Täter handeln soll.

Weitere Hinweise werden von der Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.

2. Einbrecher suchen Wohnhaus auf,

Idstein-Walsdorf, Weidesstraße, Mittwoch, 17.01.2024 bis Mittwoch, 31.01.2024, 02:00 Uhr

(fh)In den vergangenen zwei Wochen sind Einbrecher in ein Wohnhaus in Idstein-Walsdorf eingebrochen. Der oder die Täter begaben sich zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt zu dem Wohnhaus in der Weidesstraße und hebelten ein Kellerfenster auf. Über diesen Weg gelangten sie ins Haus, durchwühlten mehrere Räume und flüchteten anschließend ohne Beute gemacht zu haben vom Grundstück.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. An Zugangstür gescheitert,

Taunusstein-Wehen, Gräfin-Anna-Straße, Dienstag, 30.01.2024, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 31.01.2024, 16:00 Uhr

(fh)Zwischen Dienstag und Mittwoch kam es in Taunusstein-Wehen zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Spuren am Tatort zufolge, waren die Täter jedoch bereits mit einem Hebelwerkzeug an der Hauseingangstür des Hauses gescheitert und unverrichteter Dinge geflohen. Der Schaden an der Tür wird mit knapp 500 Euro beziffert.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. E-Scooter gestohlen,

Lorch, Rheinstraße, Montag, 29.01.2024, 18:00 Uhr bis Dienstag, 30.01.2024, 11:00 Uhr

(fh)Zwischen Montagabend und Dienstagvormittag wurde in Lorch ein E-Scooter gestohlen. Am Dienstag gegen 11:00 Uhr musste der Besitzer des Zweirads der Marke Segway feststellen, dass dieses nicht mehr am Bahnhof in Lorch stand. Dort hatte er es am Abend zuvor in Höhe der Rheinstraße 18, mit einem Bügelschloss gesichert abgestellt. Er informierte die Polizei, welche ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gegen Unbekannt einleitete. Der Wert des Rollers beläuft sich auf etwa 400 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

5. Mehrere Fahrzeugembleme entwendet,

Lorch, Rheinuferstraße, Dienstag, 30.01.2024, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 31.01.2024, 02:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend hatten es Diebe in Lorch auf Fahrzeugembleme abgesehen. Zwischen 19:00 Uhr und 02:00 Uhr begaben sich die Täter in die Rheinuferstraße und machten sich an drei geparkten Pkw, zwei Audi und einem BMW, zu schaffen. An allen drei Fahrzeugen montierten sie jeweils die Herstellerembleme der Front- und Heckbereiche ab. Im Anschluss suchten die Teilediebe mit ihrer Beute unbemerkt das Weite.

Die Polizeistation Rüdesheim ermittelt und nimmt Hinweise zu den Diebstählen unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell