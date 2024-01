POL-RTK: Trickdiebstahl auf offener Straße - Senior wird Geldbörse gestohlen

Bad Schwalbach (ots) - 1. Einbruch in Wohnhaus, Eltville-Rauenthal, Abt-Molitor-Straße, Samstag, 27.01.2024, 15:00 Uhr bis Sonntag, 28.01.2024, 18:30 Uhr (fh)Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Rauenthal ein. Bei der Tat, welche sich zwischen 15:00 Uhr am Samstag ...

