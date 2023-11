Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bande nach Trickdiebstahl im Hauptbahnhof Augsburg festgenommen

Zeugenaufruf der Bundespolizei

Nürnberg (ots)

Am frühen Morgen des 21. Novembers hat eine fünfköpfige Gruppe am Hauptbahnhof Augsburg einer 61-Jährigen Hilfe beim Einstieg in den ICE 616 angeboten und postwendend ihren mitgeführten Koffer entwendet. Die Täter wurden noch im Bahnhof festgenommen. Die Bundespolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Als die Frau gegen 03:57 Uhr ihre Fahrt Richtung Mannheim antreten wollte, wurde sie von mehreren Männern angesprochen, die der Dame ihre Hilfe beim Einstieg in den Schnellfahrzug anboten. Offenbar war die Reisende derart abgelenkt worden, dass die Täter unbemerkt den von ihr am Bahnsteig abgestellten Koffer stehlen konnten. Die schnell eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Bundespolizei mit tatkräftiger Unterstützung durch die Landespolizei führten zur Festnahme der Täter noch am Bahnhof. Den Koffer hatten sie noch bei sich. Einige der Männer sind bereits einschlägig wegen u.a. Diebstahlsdelikten polizeilich bekannt.

Die Bundespolizei hat gegen die fünf Männer ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Die Beamten suchen nach Reisenden, die die Tat oder weitere Umstände beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Nürnberg unter der Rufnummer 0911-205551-0 oder bpoli.nuernberg@polizei.bund.de entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell