Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vorsicht vor Trickbetrügern

Attendorn (ots)

Eine 82-Jährige ist offenbar am Samstag (9. September) gegen 11:50 Uhr nach dem Einkaufen auf dem Kirchplatz in Attendorn von einer unbekannten Trickbetrügerin bestohlen worden. Die Seniorin gab an, dass sie kurz vor ihrer Haustür von einer unbekannten Frau in einer ihr nicht bekannten Sprache angesprochen wurde. Diese hielt ihr dann einen Zettel zum Unterschreiben hin. Der Bitte kam die 82-jährige auch nach, sie weigerte sich jedoch weitere Daten - wie zum Beispiel Angaben zu ihrem Konto - Preis zu geben. Da die Seniorin in dem Glauben war, dass sie spenden sollte und helfen wollte, gab sie der Frau dann 2 Euro. Die Unbekannte bedankte sich daraufhin überschwänglich und umarmte die Seniorin. Als die 82-Jährige zuhause ankam, stellte sie fest, dass ihre Goldkette verschwunden war. An dieser Halskette befand sich ein circa 3 cm großes goldenes Kreuz mit Jesus sowie ein weiterer, circa 1 x 1 cm großer Anhänger mit kroatischer Flagge. Der Wert der Kette liegt im dreistelligen Eurobereich.

Die Geschädigte beschrieb die Unbekannte folgendermaßen:

- Alter: circa 30 bis 40 Jahre

- Aussehen: stark geschminkt, voluminöse Lippen

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Immer wieder werden der Polizei Diebstähle durch Trickbetrüger gemeldet. Damit sich vor allem ältere Personen schützen, rät die Polizei Einiges im Umgang mit Fremden zu beachten:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden, die um Hilfe bitten und deren Anliegen Sie nicht verstehen oder kennen.

- Sobald Sie sich unwohl fühlen, gehen Sie weiter und holen sich gegebenenfalls Hilfe von anderen Personen.

- Seien Sie besonders wachsam, wenn Sie eine unbekannte Person ohne erkennbaren Grund umarmen möchte, anrempelt oder sonst auf irgendeine Art und Weise sehr nahekommt. Versuchen Sie Abstand zu halten.

- Lassen Sie sich nicht auf Spendensammlungen auf offener Straße oder an der Haustür ein.

- Werden Sie von vermeintlichen Spendensammlern angesprochen, halten Sie Abstand und achten Sie auf Ihre Wertsachen.

- Rufen Sie die Polizei, wenn Sie den Verdacht haben, dass Betrüger am Werk sind.

- Verwahren Sie Ihre Wertsachen in einer möglichst mit Reisverschluss gesicherten Innentasche. Handtaschen sollten ebenfalls geschlossen sein und die Verschlüsse zum Körper gewandt getragen werden. Verstauen Sie Ihre Wertsachen niemals in der Hosentasche.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell