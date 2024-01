PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verstöße bei Kontrollen im Kreisgebiet festgestellt +++ Frontalzusammenstoß mit vier Beteiligten bei Geisenheim +++ Beifahrerin bei Unfall verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Verstöße bei Kontrollen festgestellt, Rheingau-Taunus-Kreis, bis Mittwoch, 31.01.2024, 01:30 Uhr

(jn)In den Abendstunden des gestrigen Dienstages wurden im Kreisgebiet bis in die Nacht hinein Verkehrskontrollen durchgeführt, bei denen die Kräfte der Polizeidirektion Rheingau-Taunus auch von Polizistinnen und Polizisten des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz unterstützten wurden. Im Fokus standen sowohl die Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer als auch die Bekämpfung der Eigentumskriminalität durch Verunsicherung potentieller Straftäter. Im Rahmen der Kontrollen im Bereich von Idstein, Taunusstein, Niedernhausen und Rüdesheim wurden insgesamt über 80 Fahrzeuge und über 100 Fahrzeuginsassen überprüft. Neben knapp einem Dutzend Ordnungswidrigkeiten hielten die Beamten auch zwei Fahrzeugführer an, die augenscheinlich vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatten. Beide kamen nach einer abgegebenen Blutprobe und entsprechenden polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

2. Zwei Verletzte und vier beteiligte Pkw bei Frontalzusammenstoß, Kreisstraße 631 bei Geisenheim, Dienstag, 30.01.2024, gegen 16:20 Uhr

(jn)Zwei Verletzte und vier erheblich beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalles, der sich am Dienstagnachmittag bei Geisenheim ereignete. Der Unfallaufnahme nach befuhr ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer aus Oestrich gegen 16:20 Uhr die K 631 von Johannisberg in Richtung Oestrich-Winkel, als er auf Höhe von Geisenheim auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort streifte er zunächst den Porsche eines 74-Jährigen aus Sulzbach und kollidierte dann frontal mit dem Ford eines 30-Jährigen aus Rüdesheim. Eine nachfolgende 23-jährige VW-Fahrerin aus Eltville versuchte noch nach rechts auf das angrenzende Feld auszuweichen, wobei sie mit dem vorausfahrenden Ford kollidierte. Sowohl der 18-jährige Unfallverursacher als auch der 30-jährige Ford-Fahrer mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Erkenntnissen nach auf etwa 50.000 Euro. Zudem musste die K 631 in dem Bereich für mehrere Stunden gesperrt und sämtliche beteiligte Autos abgeschleppt werden.

3. Beifahrerin bei Auffahrunfall verletzt, Geisenheim, Chauvignystraße, Dienstag, 30.01.2024, 14:26 Uhr

(jn)Am Dienstagnachmittag ist in Geisenheim eine 24-jährige Fahrzeuginsassin infolge eines Auffahrunfalles verletzt worden. Um 14:26 Uhr befuhr ein 27-jähriger Rüdesheimer am Steuer eines VW die Landesstraße 3272 und beabsichtigte, nach rechts auf die Chauvignystraße abzubiegen. Hier fuhr er auf einen verkehrsbedingt wartenden VW auf, in welchem zwei 24-Jährige saßen. Während beide Fahrer unverletzt blieben, musste die 24-jährige Beifahrerin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

