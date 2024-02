POL-PDLU: Schüler löst Alarm aus

Beindersheim (ots) - Am 26.02.2024, in der Zeit von 00.00 Uhr bis ca. 08.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in der Ulmenstraße einen dort geparkten Pkw Toyota RAV 4 zu entwenden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde versucht von außen auf die Steuereinheit einzuwirken, was letztendlich nicht gelang. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die ...

