Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Böllerwürfe auf dem Neumarkt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei wurde am Dienstagmittag zum Neumarkt nach Süd gerufen. Mehrere Jugendliche sollen dort gegen 13.30 Uhr Böller gezündet und geworfen haben. Nach ersten Erkenntnissen war offenbar gezielt ein 18-Jähriger aus Recklinghausen attackiert worden. Er wurde leicht verletzt. Ein Tatverdächtiger konnte schnell ermittelt werden, der 14-Jährige aus Recklinghausen musste mit zur Wache. Bei ihm wurden mehrere Böller und ein Feuerzeug gefunden. Auch andere Jugendliche konnten mit Feuerwerkskörpern angetroffen werden. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Der 14-jährige Tatverdächtige verhielt gegenüber den Polizeibeamten respektlos, er war körperlich und verbal aggressiv. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an seine Mutter übergeben - sie holte ihn an der Wache ab. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell