Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizei nimmt sechs Tatverdächtige nach Auseinandersetzung vorläufig fest - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Montag (26.02.2024) sechs Tatverdächtige vorläufig festgenommen, die an einer Auseinandersetzung in der Adestraße beteiligt gewesen sein sollen. Anwohner beobachteten gegen 23.10 Uhr die Auseinandersetzung und alarmierten die Polizei. Die Beamten trafen dann fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 21 und 40 Jahren an und nahmen sie vorläufig fest. Einen 30-Jährigen, der geflüchtet war, nahmen die Polizisten kurz darauf im Bereich der Strohgäustraße ebenfalls vorläufig fest. Zwei 21 und 32 Jahre alte Männer wurden bei der Auseinandersetzung verletzt, beide mussten ärztlich behandelt werden. Ersten Ermittlungen zufolge sollen bei der Auseinandersetzung auch mit einer mutmaßlichen Schreckschusswaffe geschossen worden sein. Alle Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dem genauen Tatablauf und weiteren möglichen Tatbeteiligten dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

