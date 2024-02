Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Heßheim - Trunkenheit im Verkehr

Heßheim (ots)

Am 28.02.2024, gegen 20.50 Uhr, meldete ein Zeuge, dass er seit Dirmstein hinter einem Pkw fahren würde, welcher mit Schlangenlinien fahren würde und teilweise auch in den Gegenverkehr fahren würde. Durch die eingesetzte Streife konnte der Pkw in Heßheim, Im Südring, kontrolliert werden. Beim Fahrer, einem 60-jährigen Mann aus Heßheim, konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen und mögliche Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell