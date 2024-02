Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 28-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Wenden (ots)

Ein Unfall eines Postautos hat sich am Dienstag (27. Februar) gegen 11:30 Uhr auf der Frankenstraße in Ottfingen ereignet. Der 28-jährige Fahrzeugführer parkte seinen Dienstwagen an der Straße, um Post zuzustellen. Dabei bemerkte er, dass das Fahrzeug nicht richtig gegen ein mögliches Wegrollen gesichert war. Als sich das Postauto in Bewegung setzte, versuchte der Unfallbeteiligte sein abwärts fahrendes Fahrzeug zu stoppen. Dabei wurde der Fahrer von dem Fahrzeug mitgezogen. Es gelang ihm schließlich, kurz vor einer Hecke die Handbremse zu ziehen, jedoch fuhr der Wagen in diese. Der 28-Jährige verletzte sich am Bein und wurde vor Ort medizinisch behandelt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Zudem wurde die Hecke beschädigt.

